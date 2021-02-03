Sözcü yazarı Zeyrek: Anayasa tartışmalarıyla iktidar,  “masaya davet” kartını muhalefetten almaya çalışacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'yeni anayasa' gündemiyle muhalefetten 'masaya davet' kartını almaya çalışacağını savundu.

Zeyrek yazısında, "Şimdi gelelim 'Erdoğan'ın Anayasa değişikliği hamlesinin ne anlama geldiği' sorusuna. Cumhurbaşkanlığı'nda bu soruya yanıt verebilecek en yetkin isme sordum: 'Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş seçenekler dahilinde mi?' Çok net bir şekilde şu yanıtı verdi: 'Hayır. Yeni anayasanın iki kırmızı çizgisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve üniter devlet olacak.' TBMM'de Anayasa değişikliği teklif etmek ve Anayasa değiştirmek için 360 oy gerekli. Cumhur İttifakı'nın bu kadar oyu bulunmuyor. Muhalefet de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik yapılmayan bir Anayasa değişikliğine destek vermiyor. Peki bu durumda ne olacak?" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Muhalefetin 'Türkiye masası' davetini reddeden iktidar 'masaya davet' kartını muhalefetten almaya çalışacak. Muhalefet gelmezse 'bakın masadan kaçan onlar' diyecek. Gündem bir iki hafta Anayasa üzerinde tutulmaya çalışılacak." ifadesini kullandı.