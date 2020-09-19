Sözcü yazarı Zeyrek: AK Parti ve Cumhur İttifakı saflarında durum değişti, mahalleden olmayan dışlanmaya başlandı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "AK Parti ve büyük ortağı olduğu Cumhur İttifakı saflarında durum değişti. AK Parti'nin 'Farklı eğilimleri bir araya getirme' arayışı, yerini Cumhur İttifakı'nın 'mahalleyi bir arada tutma' çabasına bıraktı. Değişik bir 'yerli ve milli' anlayışı benimsendi ve mahalleden olmayan dışlanmaya başlandı." görüşünü savundu.

Zeyrek, "AK Parti'nin ilk yıllarında şu sloganlar öne çıkmıştı: 'Her şey Türkiye için', 'Türkiye'nin partisi', 'Biz birlikte Türkiye'yiz', 'Büyük millet büyük güç, hedef 2023'. Bütün bu sloganların ortak özelliği 'birleştirici ve bütünleştirici' bir dil kullanılmasıydı. Bu dil, AK Parti'nin kamuoyundaki algısını 'Milli Görüş'ün devamı' olmaktan çıkarıp 'farklı eğilimleri birleştiren parti' olarak değiştirmişti. AK Parti, uzun yıllar boyunca girdiği her seçimde bu algının ekmeğini yedi." düşüncesini dile getirdi.

Durumun değiştiğini belirten Zeyrek, "Bu çerçevede sırf karşı mahalle sahipleniyor diye Atatürk gibi, Cumhuriyet gibi, öğretmenlik ve hekimlik meslekleri gibi milletin çok büyük bir kısmının 'ortak değer' olarak gördüğü, sahiplendiği kavramlar hedef haline getirilmeye başlandı. 'Türkiye'nin partisi', 'Birlikte Türkiye'yiz' gibi eski sloganların hepsi havada kaldı." ifadesini kullandı.

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