Sözcü yazarı Yılmaz: Ziraat Bankası Genel Müdürü elini cebine atıyor mudur?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Sayıştay'ın raporuna, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, “Ziraat Bankası özelinde yönetim kurulu üyeleri olarak biz net maaş alırız. Yönetim kurulu maaşı net 19 bin 750 liradır. 4 de ikramiye alırız. Sektöre baktığımız zaman en düşüğü değiliz belki ama ortalamanın altındayız.” yanıtını yer verdiğini hatırlatarak, "Maaşının 50 bin liranın altında olduğunu tahmin etmem. Ziraat Bankası Genel Müdürü elini cebine atıyor mudur?" diye sordu.

Yılmaz yazısında, "Aydın; Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmediği için buralardaki görevlerinden maaş almıyor. Peki Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak ne kadar maaş alıyor? 50 bin liranın altında olduğunu tahmin etmem. Bankanın yönetim kuruluna 'işle ilgili harcamalarda' kullanması için verdiği kredi kartı, emrine verilen özel araba ya da arabaların masrafları… Yaptığı yurt dışı gezilerinden aldığı günlük en az 400 dolar harcırah. Bu arada 'etik kurallar' işlemediği için kamu görevlileri; yat, uçak, otel her türlü ikrama da açıktır. Sayın genel müdür gezilerinde elini cebine atıyor mudur? Aydın; Ziraat Bankası iştiraklerinden Ziraat Katılım'dan, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğinden ne kadar maaş alıyordur?" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "2018 ve 2019'da bankaların hissedarlara kâr dağıtmasına izin vermeyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2020 için, dönem net kârının yüzde 10'una kadar temettü dağıtım izni verdi. Bankalar 11 ayda 57.3 milyar TL net kâr elde etti. Bu kârdan banka yöneticileri 'jestiyon-prim' almayacaklar mı?" ifadesini kullandı.