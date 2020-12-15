Sözcü yazarı Yılmaz: Zenginden alıp fakire dağıtacaksınız başka yolu kalmadı!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Dünyada yoksulların ‘insani varlıklarını’ sürdürmesi için yeni politikalar üretiliyor.Çok bildik bir yol buldular; zenginden alıp fakire dağıtacaklar. Bizde ne Ankara ağalarının, ne zenginlerin, ne devletin eli cebine gidiyor.” görüşünü savundu.

Yılmaz, “Türkiye'de 'vatandaşlık temel geliri' (VTG) adıyla yaygılaşan kavrama ekonomistler nasıl bakıyor? MIT Öğretim Görevlisi, ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 2018 ve 2019 yıllarında kendisine bu soru sorulduğunda 'Kötü bir fikir' diye yanıt veriyordu.Henüz otomasyon pandemi hızına erişmemiş, kalıcı yoksulluk ve işsizlik tehdidi bugünkü kadar yakınsanmamıştı. Sonunda Daron Acemoğlu'nun da aklı VTG'ye yattı.” ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında, "Çalışan nüfusun yüzde 40'ını ilgilendiren 2 bin 324 liralık 'asgari ücret' tartışılıyor: 4 kişilik bir ailede açlık sınırı 2 bin 517 lirayken. DİSK'in önerdiği 3 bin 800 lira en yüksek beklenti. Bu gelire sahip olmanın bile güç olduğu günler yaşıyoruz. İktidar Bodrum'a külliye, hapishane yapacağına, yoksullukla mücadele edecek bir yol bulmak zorunda…" düşüncesini dile getirdi.