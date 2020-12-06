Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye Varlık Fonu'nda Albayrak'tan boşalan 'yeni iki numarayı' konuşmak için zaman var

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Erdoğan ailesine en yakın isimlerin yönetim kuruluna girme geleneği bozulmadı, 'başkan vekilliği' koltuğu boş bırakıldı. Türkiye Varlık Fonu'nda Albayrak'tan boşalan 'yeni 2 numarayı' konuşmak için zaman var" görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "2018 yılında ilan edilen TVF yönetim kurulunun değişmeyen 4 isminden de söz edelim. Berat Albayrak'ın Marmara Üniversitesi'nde doktora tezi hocası olarak nam salan Prof. Dr. Erişah Arıcan aynı zamanda Borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı... TVF Yönetim Kurulu'nun görevleri 4 komiteye bölünüyor. Arıcan ile birlikte TVF Genel Müdürü Sönmez, !İcra ve İnsan Kaynakları Komitesi'nde; Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın 'Risk Erken Saptanması Komitesi'nde; Arıcan ile Aydın aynı zamanda 'Denetim Komitesi'nde; Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Eskihisar Şirketler Grubu Kurucusu M. Rifat Hisarcıklıoğlu 'Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer alıyor. Görev dağılımına bakınca, TVF'nin 'yükünü' Arıcan ile Aydın çekiyor diyebiliriz. Dağlıoğlu TVF'de açıkta kalan bir pozisyona hazırlanıyor olabilir. Albayrak'tan boşalan 'yeni 2 numarayı' konuşmak için zaman var…" ifadesini kullandı.