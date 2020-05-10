Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye Petrolleri’nin ‘Covid-19 Destek TIR’ı’ sicil affı için mi yollara düştü?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan 'Millî Dayanışma' kampanyasına son 'destek' Türkiye Petrolleri'ni 2016 yılında 490 milyon liraya alan Zülfikarlar Holding'den geldi. Bu desteğin arkasından bir nevi 'sicil affı' talebi çıktı!" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz bugünkü köşesinde, "Türkiye Petrolleri, Tesla Enerji, Zülfikarlar Kimyevi ve Akdeniz Faktoring firmalarını bünyesinde bulunduran Zülfikarlar Holding ile ilgili üç ayrı gelişmeden söz ediliyor Grubun, kimyevi mal yüklü gemileri geçtiğimiz hafta Derince Limanı'na ulaştı. Ancak, Gümrük Muhafaza ekipleri ürünlerin gümrüklü sahaya indirilmesine izin vermedi. Sektör kaynaklarına göre el konulan mallar FETÖ soruşturmasına takılmış. Akfel Şirketler Grubu ile Zülfikarlar'ın parasal ilişkisi soruşturuluyormuş. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Akfel'in sahibi Mehmet Fatih Baltacı'nın Akdeniz Faktoring ile para trafiği araştırılıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Anılan süreç devam ederken, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konu ile ilgilenmesine neden olan gelişme ise yurtdışına para çıkarılması oluyor.

Bankacılık sektörünün iki üst düzey yöneticisinden edinilen bilgilere göre Zülfikarlar, 2'si özel sektör toplam 5 bankadan 1.2 milyar TL kredi kullanıyor.

Şirket bu krediyi bir süre sonra dolara çeviriyor ve bir kamu bankası üzerinden 200 milyon dolar olarak Londra'daki hesaplarına aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yurtdışına para çıkaran iş insanlarına yönelik sözlerinin gerisinde yatan işlemlerden birinin de bu gelişme olduğu ileri sürülüyor. Kamu bankası yetkilileri, 200 milyon doların, kendi bankaları aracı kılınarak yurtdışına çıkarılması sonrası durumu Albayrak'a iletiyorlar.

Bakan'ın talimatıyla bankalar, verdikleri kredileri geri çağırıyorlar. Bu aşamada BDDK, düzenleyici ve denetleyici kurul olarak niye devreye girmiyor, o belli değil. İddiaya göre, Zülfikarlar, bu kez başka bankalardan kredi alarak söz konusu 5 bankadan aldığı krediyi kapatıyor. Finans çevrelerini de hareketlendiren bu süreç sonrası Zülfikarlar'a yönelik şirketin faaliyetleri tüm yönleri ile mercek altına alınıyor. En son Derince Limanı'nda başlatılan, “kaçakçılık incelemesi” işlemi sonrası, grup da Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan kampanyaya destek mesajı ile, yaşanan sorunların çözümü için zemin yoklama yoluna gidiyor.

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