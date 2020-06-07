Sözcü yazarı Yılmaz: Salgında kartlardan 18 milyar TL az harcadık

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, küresel strateji ve yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman Türkiye Ofisi'nin “Covid-19 Kredi Kartı Harcamaları Üzerinden Türkiye Ekonomisine Etki Analizi” raporu verilerini köşesine taşıdı. Yılmaz, "Salgında kartlardan 18 milyar TL az harcadık. Kayıtlı ekonomideki küçülmenin sinyalini veriyor. Rapor, Mart-Mayıs 2020 dönemi kredi kartı harcamalarında 18 milyar TL'lik düşüş saptadı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Aynı dönemde Covid-19'dan olumsuz etkilenen sektörlerde kredi kartı harcamaları 40 milyar TL azalırken, olumlu etkilenen sektörlerde 23 milyar TL'lik artış ortaya çıktı. Sektörler arasında ortaya çıkan farklılıkların büyüklüğü karşısında 'Kimi kazandı, kimi kaybetti' demek mümkün… 27 Mart-15 Mayıs dönemi, 2019-2020 yılı karşılaştırmasına göre salgından olumlu etkilenen işler:Gıda-İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler-Doğrudan Pazarlama-Market ve Alışveriş Merkezleri-Elektrik-Elektronik Eşya, Bilgisayar. Yüzde 25'e kadar olumsuz etkilenen işler: Kulüp/Dernek/Sosyal Hizmetler-Araç Kiralama-Satış/Servis/Yedek Parça-Yapı Malzemeleri, Hırdavat-Nalburiye-Mektupla/telefonla Yapılan Alışverişler-Hizmet." bilgisini paylaştı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Yüzde 25-75 arasında çok etkilenen işler: Gümrük Vergisi Ödemeleri-Kuyumcular-Giyim ve Aksesuar-Kamu/Vergi Ödemeleri-Araba Kiralama-Benzin ve Yakıt İstasyonları- Eğitim/Kırtasiye/Ofis Malzemeleri-Sağlık/Sağlık Ürünleri/Kozmetik-Mobilya Dekorasyon.

Hareketliliğin “sıfırlandığı” salgın döneminde yüzde 75 ile durma noktasına gelen işler:

Havayolları-Konaklama-Kumarhane/İçkili Yerler-Seyahat Acentaları/Taşımacılık-Yemek (Lokanta vs).

2020 ikinci çeyrekte kredi kartı ile yapılan toplam konaklama harcamalarının haftalık gelişimi; Haziran-Eylül 2017, Haziran- Eylül 2018 ve Haziran-Temmuz 2019 döneminde zirveye ulaşıyor.

Mart-Mayıs 2020 döneminde ise dibi görüyor; “normale” gelemiyor ve de orta vadede gelecek gibi de görünmüyor.

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