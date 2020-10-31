Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Tonga'nın para birimi Pa'anga, bir Pa'anga 3.5 lira; kelimenin tam anlamıyla dünya lideriyiz yani

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil; Bhutan, Angola, Sao Tome ve Principe, Tonga, Aruba gibi ülkelerin para birimlerinin Türk lirasından daha değerli olduğunu belirterek, "Yılbaşından bu yana dünyada sadece Brezilya'nın para birimi Real bizden kötü durumdaydı. Geçen haftaki değer kaybımızla, Brezilya Real'inden de kötü olmayı başardık" diye yazdı.

"Kelimenin tam manasıyla 'dünya lideriyiz' yani" diyen Yılmaz Özdil, "Şahlanış" başlıklı yazısını "Türkiye'yi şahlandıran asrın yöneticilermizi tebrik ediyorum. Yurttaş olarak şahlanışa biraz ara vermelerini rica ediyorum" ifadeleriyle noktaladı.

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