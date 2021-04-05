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Medya

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den Berna Laçin'e gönderme: Sırası gelmeden aşı olanlar bırak gazeteci olmayı, insan bile değil

Yılmaz Özdil - Berna Laçin (sağda)

05 Nisan 2021 17:33

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, basın kartı olduğu için Koronavirüs aşısı yaptırdığını söyleyen oyuncu Berna Laçin'e göndermede bulunarak, "Sırası gelmeden aşı olanlar bırak gazeteci olmayı, insan bile değil" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çakma basın kartı olanlar  'gazeteciyim' diye aşı olduğu için, soran sorana... Topluca cevap vereyim, henüz olmadım, yaş sıramı bekliyorum, sırası gelmeden aşı olanlar bırak gazeteci olmayı, insan bile değildir." ifadesini kullandı. 

Laçin'in aşı olması sosyal medyada eleştirilmişti.

Yılmaz Özdilbasın kartıoyuncuBerna Laçinsırainsan
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