Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Senin kıdem tazminatından daha lezzetli tulumba tatlısı mı bulacaklar canım kardeşim?

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kıdem tazminatına yönelik yürütülen çalışmayı, "Taşeron sistemiyle köle düzenine geçildi, iş kazası adı altındaki iş cinayetlerinde her gün beş kişi hayatını kaybediyor, her gün 5 işçinin hayat hakkı elinden alınıyor... Senin kıdem tazminatı hakkının elinden alınmayacağını mı düşünüyordun canım kardeşim? İtibardan tasarruf olmaz diyerek, saraylar yaptıran, uçaklar alan asrın liderimiz 'tulumbada su bitti' derken tulumbadaki suyu sanki CHP bitirmiş gibi, başını emme basma tulumba gibi aşağı yukarı sallayarak tasdik ediyordun. E şimdi senin kıdem tazminatından daha lezzetli tulumba tatlısı mı bulacaklar canım kardeşim?" sözleriyle eleştirdi.

Yılmaz Özdil, oturma izni almak için Barcelona'da, Miami'de ev satın alan Türklerin sayısının geçen yıl İzmir'de ev satın alanlardan daha fazla olduğuna işaret ederek, "Yunanistan vatandaşı olmak için bir milyon Euro ödeyen Türk vatandaşlarıbile varken, Portekiz'den ev satın almak isteyenler için İstanbul'daki villa sitelerinde özel tanıtımlar yapılıyorken, zenginlerimiz fellik fellik parasını yurtdışına kaçırmanın yollarını arıyorken, milletin parasıyla milyar dolarlar vuran yandaş işadamlarımız, aileci komple gitmek üzere Londra'da komple cadde satın alıyorken, Man adasındaki Malta adasındaki antin kuntin işler ayyuka çıkmışken, sen hâlâ 'Almanya bizi kıskanıyor' zannediyorsan... Memlekette kala kala senin kıdem tazminatından başka yerli ve milli (!) parayı nereden bulsunlar canım kardeşim?" diye yazdı.

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