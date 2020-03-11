Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Hayatı boyunca 'maske' ile dolaşan ahaliye virüs bulaşır mı kardeşim!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin kaleme aldığı yazıda, "CHP'liyken AKP maskesi takıp, bakan olan var. AKP'liyken CHP maskesi takıp, milletvekili olan var. Hayatı boyunca 'maske' ile dolaşan ahaliye virüs bulaşır mı kardeşim!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Yüzsüz maskesi var. İki yüzlü maskesi var. Binbir surat maskesi var. E bu memlekette hâlâ solunum maskesine gerek var mı? Dünya Sağlık Örgütü aşı maşı icat etmekle uğraşacağına, doğal korunma yöntemi olarak, gelsin biraz 'maskeli balo'yu örnek alsın." ifadesini kullandı.

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