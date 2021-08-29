Sözcü yazarı Yılmaz: Limanları yabancılar kaptı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Türkiye'nin limanlarında yabancı şirketlerin payı arttı. Kentin 'boş olan' sahil şeridine iki mendirek dikmekle limancılık olmuyor" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "Türk Liman İşletmeleri Derneği'nin (TÜRKLİM) “Türkiye'de Limancılık Sektörünün Etki Analizi ve İhtiyaç Değerlendirmesi” raporu verilerine göre, Türkiye'nin yıllık limancılık cirosu 40 milyar lira… Devede kulak! Clarksons Araştırma Şirketi'nin denizden gelir elde eden ülkeler listesine, 8 bin 333 km sahili olan Türkiye 20'nci sıradan giriyor. Türkiye'nin yıllık geliri 10 milyar 168 milyon dolar, ilk sıradaki Yunanistan'ın 96 milyar 785 milyon dolar.Bu işte bir yanlış yok mu? Türkiye'nin limanlarında yabancı şirketlerin payı arttı.- Yüzde 100 yerli bir liman şirketine uluslararası ticarete konu olan konteyner gemileri gelir mi; bu da büyük bir soru işareti… Dünya limancılık devleri; Singapur merkezli PSA, İsviçre merkezli TIL, Çinli grup Cosco Pasific, BAE'nin konteyner limanı DP World Yarımca, Katar'ın QTerminals WILL Antalya, denizlerde rekabeti kızıştırıyor. Yılport, Limak, Global Yatırım Holding gibi yerli liman işletmecileriyle hem dış hem de iç pazarda rekabet ediyorlar." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Genç, Türkiye'nin limancılık kapasitelerinin artması gerektiğini söylerken, “planlama” ve “etkin yönetim” ihtiyacına işaret ediyor.Limanlara AVM muamelesi yapan iktidar için “zorlu” bir süreç…Kentin “boş olan” sahil şeridine iki mendirek dikmekle limancılık olmuyor."