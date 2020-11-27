Sözcü yazarı Yılmaz: Kültür Bakanı da umudunu Covid-19 aşısına bağlamış

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, turizm sektörünün banka borçlarına dikkat çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da anladığım kadarıyla umudunu Covid-19 aşısına bağlamış" görüşünü savundu.

Yılmaz, "Turizm sektöründe pandemi ile birlikte yaşanan 35 milyar dolarlık gelir kaybı, turizm yatırımcıları ile bankacıları karşı karşıya getiriyor. Sektörde toplam 16 milyar dolara ulaşan banka kredi borcunun geri ödenme takvimi, normal akışında ilerleyemiyor. Turizm yatırımlarının toplam değeri 80 milyar dolar civarında… Önümüzdeki 1 yıl için otel yatırımcıları Hazine'den 2 milyar dolar istiyor. Pandemi nedeniyle yaşanan küresel daralmadan en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin kendi kendini kurtama umudu yok…" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Sanal kongreye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 milyar liralık KGF paketinin 3.5 milyar lirasının kullanıldığını söylüyor. Artık bu paketler kredi ihtiyacı olan kesime ulaşamıyor… Ersoy da anladığım kadarıyla umudunu Covid-19 aşısına bağlamış. 'Bugünlerde en çok Sağlık Bakanı ile görüşüyorum' diyor." ifadesini kullandı.

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