Sözcü yazarı Yılmaz:  Kendi kendine muhalefet eden bir AKP ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Kendi kendine muhalefet eden bir AKP ortaya çıktı" görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "Şurası açık ki 20 yıllık AKP iktidarında en çok koltuk değişimi; yoksulluğun mimarı Hazine ve Maliye ile lime lime dökülen eğitim kalitesinin baş sorumlusu Eğitim Bakanlığı'nda yaşanıyor." düşüncesini dile getirdi. Yılmaz, "Siyaset kulislerine yansıyan haberlere göre, yeni atanan bakanlar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve MEB Bakanı Özer'in parti içinde de tam destek görmediği… Son yapılan kamuoyu araştırmaları, siyasi İslam'a kat çıkan AKP'nin tabanından kopmalar olduğunu gösteriyor. Oy tabanındaki kopuşların izlerine ekonomi dünyasında da rastlıyoruz." ifadesini kullandı.