Sözcü yazarı Yılmaz: İTÜ ‘öğrenci kantini’  açamıyor ama en az 800 milyon TL açığı olan Doğa Koleji'ni kurtarmaya soyunabiliyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki özel yemek işletmelerinin yemek fiyatlarına bugünkü köşesinde tepki gösterdi. 1926 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Mezunlar Derneği (İTÜ Birlik), “gençliğe/geleceğe” sahip çıktı. Aralarında Türkiye'nin önde gelen müteahhitleri, bürokratları, mühendisleri, bilim insanları olan dernek üyeleri; rektörlüğün aldığı “eğitimden uzaklaştırma” kararını kaldırması için imza kampanyası başlattılar. Mezun olma süresini uzatacak 1 aya bile tahammülü olmayan müstakbel meslektaşlarına, destek olmaya çalışıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Öğrencilerin boykot kararı aldıkları 18 Aralık 2019 tarihi size de benim gibi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın 'İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir' açıklamasını hatırlamıştır. O müzakereler bitti… Şimdi şapkadan tavşan çıkaracaklar!İTÜ Rektörlüğü; Doğa Koleji'nin bağlı olduğu Asist Şirketi'nde olduğu gibi, üniversiteye yüksek gelir getiren İTÜ Teknopark'ta da sermaye/iktidar oyunlarına giriyor. Çoğu üniversitenin öğrencisi 'destek personelin' 7 aydır maaşı ödenmedi. Yaz bitti, kış geldi unutuldular! Arabuluculuk görüşmelerine gidenler karşılarında okulu temsilen muhatap bulamıyorlar. İTÜ 'öğrenci kantini' açamıyor ama en az 800 milyon TL açığı olan Doğa Koleji'ni kurtarmaya soyunabiliyor. 247 yıllık İTÜ'nün kolonları çatlamamalı-ydı" ifadesini kullandı.

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