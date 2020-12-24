Sözcü yazarı Yılmaz: Hazine’de tanı kitine ödeyecek para mı kalmadı?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Devlet Malzeme Ofisi’nin satın aldığı Koronavirüs tanı kitlerinin parasını 90-100 günde ödemediğini belirterek, “Hazine’de tanı kitine ödeyecek para mı kalmadı?” diye sordu.

Yılmaz yazısında, “Yaz ayları; test cihazı ve filyasyon çalışmaları, sağlık alt yapısı tartışmalarıyla geçti.Test sayısı az, bilgiler şeffaf değil, maliyetler açıklanmıyor, vaka sayılarından endişe duyuluyor…Ve beklenen patlama oldu, Sağlık Bakanlığı'ndan üst üste istifalar gelmeye başladı. 2020 Haziran'ında USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Dr. Cevat Şengül'ün yerine, 2009-2019 dönemi Pendik Belediye Başkanı seçilen Dr. Salih Kenan Şahin atandı. Şahin son olarak Bakan Koca'nın üniversitesi Medipol'de bölüm başkanlığı görevinde buluyordu. Göreve geldikten 14 ay sonra attığı bir tweet ile istifa eden TÜSEB CEO'su Prof. Dr. Adil Mardinoğlu'nun yerine, 2020 Eylül'de sağlık alanında robot teknolojileri ve yapay zeka üzerine çalışmalarıyla birincilikleri bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ından Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın transferi gerçekleşti. Muhalefet Sağlık Bakanlığı'ndaki istifalar ile tanı kitleri satın alma politikaları arasında ilişki kurdu." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"2021 yılı Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in sorusuna “Bir firma kiti yerlileştirdi. Bu firmadan aldığımız rakam 32 lira. Bu firmaların sayısı 12'ye çıktı ve bizim 32 liraya aldığımız kiti, hepsini ihaleye soktuk fiyatı 9.8 TL'ye indirdik” yanıtını verdi.Devlet 4 ayda ne kadar zarara uğratıldı?Görüştüğüm ilgililer 1 PCR tanı kitinin 2.65 dolara DMO'ya satıldığını söylüyorlar.Dolar kurunu 7.5'den alsak, bir kitin fiyatı 20 liraya yaklaşıyor.Acaba anlaşma TL ile mi, yoksa dolar kuru üzerinden mi oldu?

Günün sorusu başka: DMO satın aldığı kitlerin parasını 90-100 günde ödeyemiyormuş. Koca'nın söylediği gibi yaklaşık bir tanı kiti 10 TL ise, 3 milyon adet de satın alınmışsa; Hazine'de 30 milyon lira mı kalmadı, yoksa kimisinin ödeniyor, kimisinin ödenmiyor mu?"