Sözcü yazarı Yılmaz: Boğaziçi'ni mesken tutan “AKP tipiyeni sermaye akını”; Beykoz'dan yola çıkıp, Anadolu Hisarı'nı yalayarak Kandilli'ye vardı

Kandilli'de içinde tarihi yapı bulunan ve bölgenin tek çocuk parkı olan arazi, ihaleyle 'ticari alan' olarak kiralandı ve inşaat başladı. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Boğaziçi'ni mesken tutan 'AKP tipiyeni sermaye akını'; Beykoz'dan yola çıkıp, Anadolu Hisarı'nı yalayarak Kandilli'ye vardı." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Çok yeni de sayılmaz bu süreç. Geçen hafta sonu olduğu gibi bugün de Kandilli sakinleri, içinde “3. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı” tescilli yapıların da olduğu semtin tek çocuk parkı ve deprem toplanma alanı önünde toplanıyor. Mahalleli semtin tek yeşil alanı olan (diğerini RezaZarrab kapatmıştı) çocuk parkını geri istiyor. Kandilli'nin tek yeşil alanı, deprem toplanma alanı da olan ve içinde çocuk parkı olan alanın ihalesini yatırımcı Alpay Tarhan aldı.Tarhan'ın semtte ünü de kapladığı alan da yayılıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Bugün Kandilli Dayanışma Platformu yine parklarının önünde toplanacak ve ihalenin iptalini isteyecek.

Geçen hafta CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi Kandilli'ye gelerek platformun protestosuna destek vermişti. Hamzaçebi, Tarhan'ın son 3 yılda ünlenen “bağışçı” ve “koleksiyoner” kimliğini de hatırlatarak; “Dini kutsallarımızdan Hz. Hatice adı kullanılarak, dokunulmaz sağlanılmaya çalışılıyor” diye itirazlarda bulundu."