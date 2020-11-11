Sözcü yazarı Yılmaz: 'Asrın damadı' yatsın kalksın cumhuriyete dua etsin, ucuz kurtuldu!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasına ilişkin olarak, "Asrın damadı' yatsın kalksın cumhuriyete dua etsin, ucuz kurtuldu!" görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Saray damatları hep şen şakrak başladı, hep feci bitirdi. Kayınpederlerinin dokunuşuyla devlette ikbale ulaştılar, kayınpederlerinin eliyle felakete uğradılar. Teee yüz yıldır… Damat Ferit'ten bu yana… Saray kabinesine giren ilk damat, Berat Albayrak'tı. Yüzyıl aradan sonra, kelimenin tam manasıyla 'asrın damadı'ydı. Bence yatsın kalksın Cumhuriyet'e dua etsin, ucuz kurtuldu!" ifadesini kullandı.