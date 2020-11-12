Sözcü yazarı Yılmaz: Albayrak Türkiye Varlık Fonu yönetiminden istifa edecek mi?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndan istifa edip etmeyeceğini sordu.

Yılmaz, "Albayrak'ın istifası, kamuda görev aldığı başka alanları da kapsıyor mu? 177 milyar lira özkaynağa sahip; 8 sektörde 20 şirketi, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Başkan Vekili de Albayrak. TVF her ne kadar özel şirket statüsünde olsa da, içinde kamu bankaları ve şirketlerinin de hisseleri bulunuyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "Soru şu: Albayrak TVF yönetiminden de istifa edecek mi? TVF'de makamlar mı, kişiler mi görevlendiriliyor? TVF'ye bu soruyu yönettim. Yanıt bekliyorum." ifadesini kullandı.