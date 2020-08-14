Sözcü yazarı Yılmaz: AKP ve MHP’nin ‘Cumhur İttifakı’ meslek örgütlerine sıçradı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "AKP ve MHP'nin 2018 seçimlerinde kurduğu 'Cumhur İttifakı', meslek kuruluşlarına sıçradı.Bu tablo bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin toplumu tam olarak ikiye böldüğünü gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "16 Ağustos günü yapılacak, 31 bin 210 bin üyeli İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimlerinde saflar netleşti. Bunlardan 30 bin 412'si oy kullanabilecek, çünkü diğerleri yabancı hekimler… Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Koordinatörü ve Hekim Hakları Derneği (HHD) Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya'nın liderliğinde oluşan 'Hekim Hakları Platformu' ile 'Milliyetçi Hekimler Derneği' bildirisi ortak imza ile sonlanıyor. 'Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' sözünün alıntılandığı “Kemal Atatürk”… AKP'ye yakın isimlerden oluşan 'platformun' onur kurulu adayı tanıdık bir isim; İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet… Söylet aynı zamanda HHD Onursal Başkanı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Seçimlere mevcut yönetim 'Demokratik Katılım Grubu' adıyla katılıyor. 'Çağdaş, laik, demokratik bir ülkede mesleğimiz, mesleki itibarımız, meslek örgütümüz için' diyerek oy isteyecekler. 2018-2020 dönemi İTO Başkanı, İstanbul Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Delegesi Prof. Dr. Pınar Saip'in listesinin delegasyon adayları arasında TTB eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de yer alıyor. Dr. Saip liderliğinde seçime giren ekip 'İktidardan bağımsız bilimin ışığında, hekimlerin özlük hakları ile etik ve deontolojik (bir mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalı) uygulamalardan uzaklaşmadan, halk sağlığını önceleyen bir meslek odası istiyoruz diyor. Şu ana kadar İTO'da üç grup rengini belli etti. Henüz açıklama yapmayan gruplar da bu iki kanattan birini destekleyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi modeli, STK'lara da yayıldı…" ifadesini kullandı.

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