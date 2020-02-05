Sözcü yazarı Yalçın: Binali Yıldırım’ın ‘kaz partisi’ Erdoğan’a karşı güç gösterisiydi

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın 6 gün önce Ankara AKP'liler için düzenlediği yemeği bugünkü köşesine taşıdı. Yemeğe, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Ali Coşkun, Abdülkadir Aksu, Said Yazıcıoğlu, Osman Pepe, Efkan Ala, Suat Kılıç, Hayati Yazıcı, Tuğrul Türkeş, Naci Akbal, Güldal Akşit, Mustafa Elitaş, İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan gibi isimlerin katıldığını anımsatan Yalçın, "Ankara'da politikacı yemeklerinin altında mutlaka gizli bir neden olduğunu meslektaşlarım iyi bilir. Bu bir Binali Yıldırım hamlesiydi… Bu bir Binali Yıldırım'ın güç gösterisiydi Kime karşı mı? Tabii ki Erdoğan'a!" görüşünü savundu.

Kulislerde kabine revizyonunun konuşulduğunu belirten Yalçın, "Ankara kulislerinde kabine değişikliği konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının ikiye çıkarılacağı belirtiliyor. Binali Yıldırım'ın hedefinin, bu koltuklarından birine oturarak 'icraatçı bakanlıkları' yönetimi altına almak olduğu söyleniyor!" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Binali Yıldırım “Kaz Partisi” ile Külliye'ye gücünü göstermek istese de, yemekte tatsızlık yaşanmıştı.

Bülent Arınç mikrofonu eline alıp bırakmamış, “eskileri yâd etme” yemeğinde AKP eski milletvekilleri Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar hakkında ağır sözler sarf etmişti! Yemekte bulunan kimileri “burası yeri değil” dese de Bülent Arınç'ın konuşmasını sürdürmesi üzerine bazıları yemeği terk etmişti.

Bülent Arınç'ın yemeği sabote etmesi Binali Yıldırım'ın keyfini kaçırmış ve yemeğin erken bitmesine sebep olmuştu…

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