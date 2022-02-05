Sözcü yazarı Uçar: Kafa kağıdını alan Türk hekimleri gitti, gidiyor!

Sözcü yazarı Sultan Uçar, Türkiye’deki eğitim kalitesinde düşüş yaşandığını belirttiği bugünkü yazısında yurt dışına giden doktor sayısındaki artışa dikkati çekti. İlkokuldan üniversiteye, uzmanlık, doktora derken bir tıp profesörünün 40 yılda yetiştiğine dikkati çeken Uçar, geçinemeyen hekimlerin özel muayenehane açmalarına da engel olduğunu hatırlatarak, ülkede konuya ilişkin farklı çıkan mahkeme kararları olduğunu belirtti.

Uçar, “Profesörler, ‘Hepsi kapatılsın veya açılsın. 4 bin lira döner sermayeyle artık kimse çalışmaz’ diyor. Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu acilen bir ortak içtihat oluşturmazsa tıp fakülteleri hoca bulamayacak. Kafa kağıdını alan Türk hekimleri gitti, gidiyor!..” diye uyardı.

Öte yandan Uçar, “2012'de 59 hekim bu iyi hal belgesinden aldı. 2013'te 90, 2014'de 118, 2015'te 150, 2016'da 245, 2017'de 482, 2018'de 802, 2019'da 1047, 2020'de 931, 2021'de 1405 ve 2022'nin daha ilk ayında 197 derken son 10 yılda 5 bin 526 hekimimiz çalışmak için yurt dışına gitti” bilgisini aktardı; “Gidenler, kağıtüstü tıp fakültesi değil Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe, Akdeniz, Ege Tıp gibi uluslararası saygınlığı olan en iyi tıp mezunları” dedi.

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