Sözcü yazarı Turan: Ziya Selçuk, kendisini affeden Erdoğan'a teşekkür ederek gitti, kurtulduğuna sevinir gibiydi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklandı. Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Ziya Selçuk, kendisini affeden Erdoğan'a teşekkür ederek gitti, kurtulduğuna sevinir gibiydi" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Milli Eğitimimiz acınacak bir halde… İyi eğitim görmeyen bir gençlik yetişiyor ve ülkenin geleceğini karartıyoruz! Hayatını eğitime adamış, çok deneyimli bir eğitimci olduğu halde başarısız olan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan affedildi! Artık ülkemizde istifa etmenin ya da görevden alınmanın adı 'Af' oldu. Ziya Selçuk, kendisini affeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek gitti. Kurtulduğuna sevinir gibiydi… Neden? Çünkü zaten gerçek anlamda bakanlık yapmıyordu." ifadesini kullandı.

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