Sözcü yazarı Turan: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi onurlu bir davranış olur!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi onurlu bir davranış olur!" değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Futbol dünyamızda önceki gün âdeta bir deprem yaşandı! Türkiye olarak adalete hasret kaldığımız şu günlerde Tahkim Kurulu'nun verdiği âdil bir karar yüreklerimize su serpti.Haksızlıkların zirve yaptığı ülkemizde Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu keyfi bir kararla 21 Süper ve Birinci Lig hakemi ile gözlemciyi liste dışı bırakmıştı. 21 mağdur, Tahkim Kurulu'na başvurarak hak aradı.Tahkim Kurulu, "5-2" oy çokluğu ile Merkez Hakem Kurulu'nun kararını bozma cesaretini gösterdi.Şimdi ne olacak? Bence haksızlık yapan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi onurlu bir davranış olur!" düşüncesini dile getirdi.