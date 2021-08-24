Sözcü yazarı Turan: Toplum olarak en kötü yanımız 'balık hafızalı' olmamız; 128 milyar dolar nerede, 10 bin doları alan siyasetçi kim?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Toplum olarak en kötü yanımız 'balık hafızalı' olmamız!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Ortaya çıkan yolsuzlukları, vurgunları, çarpıklıkları bir süre tartışıyor, sonra unutup gidiyoruz. Her şey yapanın yanında kâr kalıyor." görüşünü savundu.

Turan yazısında şunları kaydetti:

"Böyle bir ülkenin rahat ve huzura kavuşması mümkün değildir! Cumhuriyet refikimiz dün 5 soru sorarak topluma şunları yeniden hatırlattı:

1) 128 milyar dolar nerede?

Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar 128 milyar doların nereye gittiğini aylardır açıklamadı.

2) 10 bin doları alan siyasetçi kim?

Bakan Soylu, bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı ama kim olduğu hâlâ belirsiz!

3) 750 milyon dolar ödendi mi?

Ziraat-Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, ödenip ödenmediği belli değil.

4) Neden söndürme uçağı yok?

THK'da yangın söndürmek için 20 hava aracı olmasına karşın Orman Bakanlığı neden yangın söndürme işini özelleştirdi?

5) SBK'ya kimler kol kanat gerdi?

Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın davasındaki skandallar ve yurt dışına kaçışı açıklığa kavuşmadı!"