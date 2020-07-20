Sözcü yazarı Rahmi Turan: Sözde muhalif olan medyanın Babacan ve Davutoğlu'na saldırması, bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye destek olmaktır!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İktidar yandaşı medyanın, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na saldırmalarını anlıyorum da… Güya iktidara muhalefet eden medyanın, Babacan ve Davutoğlu'na hücum etmelerini anlamıyorum. Sözde muhalif olan medyanın Babacan ve Davutoğlu'na saldırması, bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye destek olmaktır!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Bunlar geçmiş zamana dönerek, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yaptıkları hataları sıralıyor, 'Onlar, AKP'nin o dönemdeki tüm günahlarına ortak olmuşlardır' diyorlar. Oysa geçmiş, geçmişte kaldı, mazi oldu. Mevlâna'nın dediği gibi 'Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lâzım.' Eski defterleri karıştırırsak herkeste birçok hata bulabiliriz." görüşünü savundu.

Turan, "Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AKP'den bir süre önce ayrıldı.Köprünün altından çok sular aktı.İkisinde de büyük bir değişiklik görünüyor.Şimdi doğru yolu buldular ve içinden çıktıkları AKP'nin bilinmeyen yanlarını ifşa etmeye devam ediyorlar.Yanlıştan dönmek bir erdemdir. DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'ne tüm AKP'liler kızabilir. Bu normaldir… Çünkü o iki partinin alacağı her oy, AKP'nin kaybı olacaktır. Ancak, iktidar karşıtları onlara neden kızarlar ki?" ifadesini kullandı.

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