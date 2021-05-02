Sözcü yazarı Turan: Polis şiddetinin gizli kalması isteniyor!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, kolluk kuvvetlerinin kamusal alanda görevlerini yaparken ses ve görüntü kaydı alanların engellenmesine ilişkin genelgesine tepki gösterdi.

Turan yazısında, "Yasaklar ülkesi haline geliyoruz! Bu nasıl karardır Allah aşkına? Faşist ülkelerde bile böyle şey olmaz! Emniyet Genel Müdürlüğü, polis şiddetini görüntülemeyi yasaklayan bir genelge yayınladı. Yani, polis vatandaşa orantısız şiddet kullanacak, dövecek ya da yere yatırıp diziyle boğazına bastıracak, bu vahşet meydana gelirken, hiç kimse (özellikle basın) olayın ses ve görüntülü kaydını yapamayacak, fotoğraf çekemeyecek! Kısacası, polis şiddetinin gizli kalması isteniyor! Böyle bir kanun var mı? Ne kafadır bu? Demokrasinin olmadığı faşist ülkelerdeki gibi insan haklarının askıya alındığı 'polis devleti' haline mi geliyoruz? İktidar, özgürlükleri her geçen gün biraz daha kısıtlıyor. Bu zihniyet yüzünden tüm uygar dünyaya karşı rezil oluyoruz!" düşüncesini dile getirdi.

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