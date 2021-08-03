Sözcü yazarı Turan: Pakdemirli, "Ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum" diyor, biz de yangın söndürme uçağı almayı bile düşünmeyen Orman Bakanı'nı ayıplıyoruz

Sözcü yazarı Rahmi Turan, orman yangınlarının ardından "Ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sözlerini örnek göstererek, "Biz de ‘yangın söndürme uçağı' almayı bile düşünmeyen Orman Bakanı'nı ayıplıyoruz" dedi.

Turan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bekir Pakdemirli adında bir Orman Bakanımız var. Babası rahmetli Ekrem Pakdemirli'yi tanırdım. Muhterem bir siyaset adamıydı. Onun hatırına Bakan Beyi fazla eleştirmek istemiyorum ama öyle lâflar söylüyor ki, şaşırmadan edemiyorum.

Orman yangınları konusunda sanki ondan başka herkes suçlu! Kendini hatasız, pirüpak (tertemiz) gösteren Pakdemirli:

“Böyle milli birlik ve beraberlik gününde ağaç üzerinden siyaset yapanları ayıplıyorum” diyor.

Biz de, orman yangınları için yıllardır bir tek ‘yangın söndürme uçağı' almayı bile düşünmeyen ve yabancıların kiralık uçaklarıyla yangınları söndürmeye çalışıp çok yetersiz kalan Orman Bakanı'nı ayıplıyoruz."