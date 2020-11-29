Sözcü yazarı Turan: Muhtemelen aralık ayının ikinci haftasında 82 milyon yurttaşın tamamına sokağa çıkma kısıtlaması gelecek!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Muhtemelen aralık ayının ikinci haftasında 82 milyon yurttaşın tamamına sokağa çıkma kısıtlaması gelecek!" görüşünü savundu.

Turan, "Korona salgınında Avrupa birincisiyiz.Bu başarı (!) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aittir! 'Başarı' diyerek ironi yapıyorum tabii ki… Salgının gemi azıya almasındaki en büyük sorumlulardan birinin Sağlık Bakanı olduğu kesindir! Çünkü, aylarca düşük rakamlar açıklayarak halkı kandırmıştır!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Sağlık Bakanı şimdi 'Salgında alınan son önlemlerin bir işe yaramaması halinde daha sert, daha katı önlemlerin alınacağını' söylüyor. Peki, nedir bu yeni önlemler? Salgın hızının frenlenebilmesi için '14 gün süreli tam kapanma' düşünülüyor. Muhtemelen aralık ayının ikinci haftasında 82 milyon yurttaşın tamamına sokağa çıkma kısıtlaması gelecek! Çünkü görüldü ki, sadece 65 yaş üstü vatandaşları eve kapatmakla işler yürümüyor, virüsün yayılması önlenemiyor!" düşü Türkiye'de salgının Avrupa'nın zirvesine çıkmasının sorumlusu olan Sağlık Bakanı, kafasını 65 yaş üstüne takmıştı. Dünyada, hiçbir ülkede böyle bir uygulama yoktur." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın