Sözcü yazarı Turan: Kılıçdaroğlu'na ilk hançeri saplayan Mehmet Ali Çelebi oldu

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Mehmet Ali Çelebi’nin CHP’den istifasına ilişkin olarak, “Kılıçdaroğlu'na ilk hançeri saplayan oldu” yorumunu yaptı.

Turan, “AKP gidişattan memnun! CHP'deki istifaların yarattığı bölünmüşlük Saray'ı sevindiriyor. CHP'li isyancı milletvekilleri arasında en çok, ordudan ihraç edilen eski teğmen Mehmet Ali Çelebi konuşuluyor. Kumpas davalarında 41 ay cezaevlerinde hapis yatan Mehmet Ali Çelebi'ye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği destek saymakla bitmez.” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Mehmet Ali Çelebi, Hasdal Cezaevi'nde yattığı sırada eşi Kezban Çelebi ile evlenirken nikâh şahitliğini Kılıçdaroğlu yapmıştı. Mehmet Ali Çelebi'yi partiye alıp İzmir'den listeye koyarak onu milletvekili yapan Kılıçdaroğlu'dur. Eee, bu kadar iyilik cezasız kalmaz herhalde… Kılıçdaroğlu'na ilk hançeri saplayan Mehmet Ali Çelebi oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ‘Sel gider kum kalır. Kişiler gelip geçer, CHP ve Cumhuriyet payidar kalır. Partimiz iktidara yürürken vefa duygusunu unutup giderlerken Cumhur İttifakı (Saray) ağzıyla yönelttikleri ithamları asla kabul etmeyiz ve unutmayız’ dedi. Günümüz siyasetinde vefa yok, menfaat çok!” düşüncesini dile getirdi.