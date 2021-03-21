Sözcü yazarı Turan: İstanbul Sözleşmesi”nden çıkmakla katil ve maganda tiplere daha da cesaret gelecek!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösterdi. Turan, “İstanbul Sözleşmesi”nden çıkmakla katil ve maganda tiplere daha da cesaret gelecek!” düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, “Biz, bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu anlaşmadan çıkıverdik! AKP iktidarının kadına bakış açısı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin amacı, kadını her türlü şiddetten korumak, kadın cinayetlerini önlemek, cinsiyet eşitliğini sağlamak ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmaktı… AKP iktidarı bunlardan vazgeçti! Peki, bu ne demek? Artık kocalar eşlerini daha rahat dövebilecek, onların hayatlarını daha korkusuzca cehenneme çevirebilecek! Toplumda kadın cinayetleri zaten korkutucu boyutlarda… 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2020 raporuna göre, geçtiğimiz yıl 300 kadın öldürüldü 171 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Son bir yılda erkekler tarafından sopayla, bıçakla, tabancayla, hafif ya da ağır yaralanan kadınların sayısı ise binlerce… Şimdi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla katil ve maganda tiplere daha da cesaret gelecek! AKP iktidarının kadına bakış açısı böyle işte!" ifadesini kullandı.

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