Sözcü yazarı Turan: İmamoğlu, AKP’ye teşekkür ilanı vermeli!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin servis edilmesine ilişkin olarak, " İmamoğlu, AKP’ye teşekkür ilanı vermeli!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye sonsuz teşekkürlerini bildirmesi gerekiyor. Çünkü iktidarın “İmamoğlu korkusu” onu daha da büyütüyor, güçlendiriyor." yorumunu yaptı.

Turan yazısında şunları kaydetti:

"Gazetelere şöyle bir ilân vermeli:

AÇIK TEŞEKKÜR

– Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

– Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu…

– Sayın Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu…

– Ve tüm saygı değer AKP'liler…

Sürekli bana vuruyorsunuz ama vurun, eliniz dert görmesin! Vurdukça beni güçlendiriyorsunuz çünkü… Sizlerin hücumlarıyla daha da direnç kazanıyor, daha da kuvvetli oluyorum. İstanbul halkı haksızlıkları gördükçe beni daha çok seviyor… Sayenizde bugünlere geldim. Sağ olun, var olun!

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)"

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