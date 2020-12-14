Sözcü yazarı Turan: Elektrik, sonunda iktidarı çarpacak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat gibi giderlerinin vatandaşın faturasına eklenmesi yönünde alınan kararı eleştirdi. Turan, "Elektrik, sonunda iktidarı çarpacak!" görüşünü savundu.

Turan, "Birçok alanda güven kaybeden iktidarın en son kazığı elektrik dağıtımında geldi! Faturalar zaten kabarıktı, şimdi daha da can yakıcı olacak! Sonunda sanıyorum onları da elektrik çarpacak! Acı çeken insanların sandıkta hesap soracağını düşünüyorum.Vatandaş elektrik için zaten fahiş bedeller ödüyordu… Dağıtım için para…Kayıp-kaçak için para…TRT payı için para…Sayaç okuma için para… Satış hizmetine para… Ve daha neler neler! Bunlar yetmemiş gibi şimdi yeni bir kazık daha geldi!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Elektrik dağıtımını yapan 18 özel şirketin temsil ve ağırlama masrafları da artık vatandaşın faturalarına eklenecek!Kim kabul etti bu düzenlemeyi? Halka şefkat gösterdiğini, sevip kolladığını iddia eden iktidarın “EPDK” kurumu… Yani Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu… Nasıl sevmektir bu? 'Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap?' şarkısının sözleri gibi…" ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşın faturasına yansıtılacak