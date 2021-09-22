Sözcü yazarı Turan: Elektriğe, benzine, doğalgaza fahiş zamları babam mı yaptı?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdiği bugünkü yazısında, “Ekonomideki yapısal sorunlar büyüyor, paramız enflasyon baskısı altında eziliyor, dolar yükselirken borsa çakılıyor! Uzmanlar ‘Daha büyük sıkıntılar kapıda’ diye uyarırken iktidar (ağustos böceği misali) saz çalmaya, masallar anlatmaya devam ediyor!” dedi.

Hayat pahalılığına dikkati çekerek iktidarı, “Toplumun önemli bir kesimi yoksulluk girdabında umutsuzca çabalıyor. Buna karşılık Saray erkânı ‘üçer-beşer, yağlı-ballı maaşlar’ alarak lüks hayat yaşıyor!” diye eleştiren Turan, fahiş fiyat denetimlerini de gündeme getirdi. “Evet, aşırı fiyatlar gerçekten halka zulümdür ama bu zulmü, siyasi iktidar olarak bizzat AKP yaratmadı mı? Elektriğe, benzine, doğalgaza fahiş zamları babam mı yaptı?” diye soran Turan, devamında, !” dedi.“İktidar medyasına göre ‘Fiyat artışları iktidara bir komploymuş. Fahiş zamları gizli eller piyasanın ayarlarıyla oynayarak sinsice yapıyorlarmış!’ Bu mantık dışı iddialara ne denir bilemiyorum. “Aptal dostun olacağına akıllı düşmanın olsun” sözü günümüze pek uyuyor

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