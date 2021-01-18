Sözcü yazarı Turan: Devletimiz demokrasinin teminatıydı ama yakalanan saldırganların hepsi adliyede serbest bırakıldı!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Gelecek Partisi Genel Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırılara ilişkin üst düzey kınamaların geldiğini belirterek, "Devletimiz demokrasinin teminatıydı ama yakalanan saldırganların hepsi adliyede serbest bırakıldı!" değerlendirmesini yaptı.

Turan yazısında, "Fahrettin Altun 'Failler adalet önüne çıkartılacaklardır. Devletimiz demokrasinin teminatıdır' dedi. Ne kadar iyi, değil mi? Peki, sonuçta ne oldu? Devletimiz demokrasinin teminatıydı ama yakalanan saldırganların hepsi adliyede serbest bırakıldı! İşte sana teminat! Bu ülkede adam dövmek, yaralamak, otomobille çarpmak, kol kırmak, kafa-göz yarmak suç değil mi? Bunu mu anlamamız lâzım teminattan?" ifadesini kullandı.