Sözcü yazarı Turan'dan Fahrettin Koca'ya: 83 milyona yetecek aşılar nerede Bakan Bey?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Çin'den Türkiye'ye sadece 3 milyon doz Koronavirüs (Covid-19) aşısı geldiğini hatırlatarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "83 milyona yetecek aşılar nerede?" diye sordu.

Turan yazısında, "Sağlık Bakanı'nın '11 Aralık'ta başlayacak' dediği aşılama işlemi (34 gün gecikmeyle) yarın başlayacakmış? Ancak… Elde sadece 3 milyon Çin aşısı var. Bununla yalnızca 1.5 milyon kişi aşılanabilir. Ya gerisi?" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Elde 3 milyon doz aşı var 83 milyonluk ülkede kime yetecek bu? Dişimizin kovuğuna yetmez! Nerede geriye kalan aşılar? Aşılama takvimi nerede? Ah şu korona olmasaydı… Sağlık Bakanımız, sağlık politikalarını ne güzel idare edecekti! Korona çıktı, pişmiş aşa su kattı, Koca Bey'in karizması çizildi, fiyakası bozuldu! 83 milyona yetecek aşılar nerede Bakan Bey?" ifadesini kullandı.