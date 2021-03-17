Sözcü yazarı Turan: Bodrum artık 82. il olmalı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Bodrum’un nüfusundaki artışa dikkat çekerek, “Bodrum artık 82’nci il olmalı” görüşünü savundu.

Turan yazısında, “Halen Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen 24 ilimiz var. Bodrum nüfus olarak bu illerin hemen ardından gelen Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu, Erzurum, Afyonkarahisar illerinin arasında yer alıyor. Bu 7 ilin nüfusları 700 bin ile 900 bin arasında değişiyor. Bodrum'un kış aylarındaki nüfusu 800 binleri buldu. Yaz aylarında bu rakam ikiye katlanacak ve Bodrum milyonluk kentler grubunda yer alacak. Kim derdi ki, Bodrum, neredeyse İstanbul'u bile aratmayan bir hale gelecek?" ifadesini kullandı.