Sözcü yazarı Turan: Bizim resmî makamlar, şehitlerimiz için nedense “siviller” diye bir açıklama yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un "Gara" açıklamalarına göndermede bulunarak, "Bizim resmî makamlar, hunharca katledilen şehitlerimiz için nedense 'siviller' diye bir açıklama yaptı. Neden böyle davranıldı, anlamak zor!" düşüncesini dile getirdi.

Turan yazısında, "Şehit vatandaşlarımızın, yıllardır esir tutulan asker ve polisler olduğunu neden başka kaynaklardan duyduk? Devlet bunu bilmiyor muydu? İzaha muhtaç bir durumdur bu!" ifadesini kullandı.