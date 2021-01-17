Sözcü yazarı Turan: Birtakım politikacılar, sokak serserilerini kiralayıp adam dövdürtüyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin olarak, "Birtakım politikacılar, sokak serserilerini kiralayıp adam dövdürtüyor" görüşünü savundu.

Turan, "Demokratik bir ülke miyiz? Vatandaşın can güvenliği sağlanıyor mu? Basınımız özgür mü? Düşünceyi ifade özgürlüğü var mı?Var diyenler yalan söylüyor tabii ki... Bir günde gerçekleştirilen ilkel ve çirkin 3 saldırı bize şunu gösterdi: Siyaset mafyalaşıyor… Birtakım politikacılar, sokak serserilerini kiralayıp adam dövdürtüyor… Sokak kabadayılığı ile yazarlar ve rakip siyaset adamları sindirilmek isteniyor… Haysiyetli ve şerefli insanlar, haysiyetsizlerin saldırısına uğruyor…" düşüncesini dile getirdi.

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