Sözcü yazarı Turan: Ben bu iktidarın demokrasi ve hukuk reformu yapabileceğine inanmıyorum

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Ben bu iktidarın demokrasi ve hukuk reformu yapabileceğine inanmıyorum.Neden mi? Yaşanan olaylar, söylenen sözler, kullanılan ifadeler bana güven vermiyor!" görüşünü savundu.

Turan, "Bugün ülkede, uygulanan sistem nedeniyle, iki dudağı arasından çıkan her sözü kanun kadar güçlü olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, daha birkaç gün önce: 'Ne yaparsak yapalım, demokrasiden, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik' demişti…Başka ne söylemişti? 'Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha ileriye taşıyacak bir atılım başlatacağız.' Evet, aynen böyle demişti. Güzel sözler bunlar ama… Daha sonra ne oldu? Bülent Arınç demokratik hakkını kullanarak yargı sistemini eleştirdi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürelerinin hukukla bağdaşmadığını söyledi. Bu yetmedi 'Demokrasi, hak ve özgürlükleri daha ileriye taşıyacağını' söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, eski dava arkadaşı Bülent Arınç'ın ifadelerine kızıp: 'Reform gündemiyle yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor!' dedi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın