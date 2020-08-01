Sözcü yazarı Turan: Atatürk'e, İnönü'ye, laik Cumhuriyete lanet okurken ve hesabı sorulmazken, bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Bayram ha? Kime bayram? Devletin önde gelen bazı kişileri, Atatürk'e, İnönü'ye, laik Cumhuriyete lanet okurken ve bu hıyanetin hesabı sorulmazken, bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime!" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Maaşların eridiği, Koronavirüs'le birlikte işsizlik ve hayat pahalılığının insanları kızgın demir gibi dağladığı bir dönemde bayram bu kadar olur işte… Yani tatsız! Cebinde para olmayan vatandaşın yüzü, bayram gününde de gülmez. 'Şeker, şeker' demekle ağız tatlanmayacağı gibi 'Bayram, bayram' demekle de bayram mutluluğu duyulmaz! Devletin önde gelen bazı kişileri, Atatürk'e, İnönü'ye, Laik Cumhuriyete lanet okurken ve bu hıyanetin hesabı sorulmazken, bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime!" değerlendirmesinde bulundu.

Turan, "Düzgün, dürüst, yurtsever gazeteciler (Sincan'daki Müyesser Yıldız, Silivri'deki Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve yüzden fazla diğer meslektaşımız) cezaevi hücrelerinde azap çekerken biz nasıl bayram sevinci duyabiliriz? Onları unutmadık ve tabii ki bu zulüm de bitecek! 'Hepsine selam olsun!' diyorum. Evet, tevekkül içinde 'Bu da geçer' diyoruz. Arapça kökenli bir kelime olarak dilimize giren 'Tevekkül' sözcüğünü genç kuşaklar bilmeyebilir. Bu kelime hem sabretmeyi, hem güvenmeyi, hem de kadere razı olmayı anlatıyor. Evet, tevekkül içinde, sabırla bekleyelim. Her şey geçer ama ülkedeki bu tür hukuk dışı işlemler ve muhalif gazetecilere yapılan haksızlıklar, adaleti ve uygarlığı da delip geçer! Hukuksuzluk, koronavirüs salgınından daha tehlikelidir ama ne yazık ki bunu anlamak istemiyorlar!" ifadesini kullandı.

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