Sözcü yazarı Turan: 2020 yılı yaşadığımız en berbat yıldı, hiç umuda kapılmayalım 2021 daha da kötü olacak!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Yeni yıla çok acı bir biçimde gireceğiz…2020 yılı yaşadığımız en berbat yıldı, fakat… Hiç umuda kapılmayalım… 2021 daha da kötü olacak! " görüşünü savundu.

Turan, "İyi yönetilmeyen bir ülkenin iyi olduğu hiç görülmemiştir! Vergilere, harçlara, tüm mallara ve ürünlere zamlar eli kulağında… Bir yandan salgın hastalık, diğer yandan bütçelere kurşun gibi saplanan fiyatlar! Çarşı-pazar ateş pahası… Eee, ne olacak bu milletin hali? Tam bir perişanlık! Allah'ını seven söylesin… Bunun sağlıklı bir çözümü, çıkar bir yolu yok mu?" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın