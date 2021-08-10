Sözcü yazarı Toker: Sürat Kargo'nun satışı için en yüksek teklifi veren şirket 2 hafta önce kurulmuş, kurucusu Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Sürat Kargo'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalesi öncesinde Port Kargo diye bir şirket kurulduğunu, şirketin tek bir ortağının da Ensar Vakfı'nda yöneticilik yapmış olan Halil İbrahim Bacacı olduğunu yazdı.

Toker, ihalede en yüksek teklifin 335 milyon 500 bin lira olduğunu ve teklifin sahibinin kamuoyuna açıklanmadığını hatırlatarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun en yüksek teklif sahibinin Port Kargo adlı bir şirket olduğunu söylediğini anımsattı.

Toker, şöyle devam etti:

"Ticaret Sicil kayıtlarına göre Port Kargo ve Lojistik A.Ş, 7 Temmuz 2021'de bir başka şirketin isim ve amacı değiştirilerek dönüşüyor. Yani TMSF'nin 29 Temmuz'daki Sürat Kargo ihalesinden sadece üç hafta önce…

Asıl adı Port Denizcilik olan şirket, ünvanını, amaçlarını değiştirirken sermayeyi yükseltiyor. Denizcilik ile ilgili amaçlar maddesine, kargo ve lojistik ile ilgili maddeler yerleştiriliyor. Mesela posta hizmeti vermek, bunun için altyapı kurmak, paket, zarf, kargo taşımacılığı yapmak. Sermaye de 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Port Kargo ve Lojistik'in halefi olan Port Denizcilik de pek eski bir şirket sayılmaz. O da Şubat 2021'de kurulmuş. Ortaklar kimler derseniz, sadece bir isim görünüyor: Halil İbrahim Bacacı. Eğer içinde TÜRGEV, TÜGVA, TÜRKEN, Ensar geçen haberlerin düzenli okuruysanız bu ismi hatırlayabilirsiniz. Bacacı, Ensar Vakfı'nın yanısıra TÜRGEV ile Ensar'ın ABD'de kurduğu TÜRKEN'de yöneticilik yapmış bir isim.

Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal İmam Hatip mezunu olan Bacacı'nın şirketi, TMSF ihalesinde ipi göğüsleyen şirket olacak mı? Port Kargo ve Lojistik A.Ş'nin bağımsız bir şirket mi yoksa TÜRGEV, Ensar, Türken gibi vakıflarla iktisadi/organik bağları var mı ve olacak mı gibi sorular da cevap bekliyor.

TIKLAYIN - CHP Milletvekili Kuşoğlu: Sürat Kargo'nun satışında 1.3 milyar liralık kamu zararı söz konusu