Sözcü yazarı Toker: Melen Barajı için toplam 8 milyar TL harcandı; bu sorumlular ne zaman ve nasıl hesap verecek?

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Melen Barajı için biri ikmal, biri güçlendirme olmak üzere 3 inşaat ihalesi, birkaç danışmanlık ihalesi, İSKİ'den DSİ'ye aktarılan kaynaklar ve kamulaştırma bedelleri dahil olmak üzere 8 milyar TL düzeyinde kamu kaynağının harcandığını yazdı. Toker, Melen Barajının 10 yıllık bir inşaat süreci olduğunu ve hedeflenen tarihte yine bitirilemeyeceğini öne sürdüğü yazısında " Melen başarısızlığının sorumluları kimdir? Bu sorumlular ne zaman ve nasıl hesap verecek?" dedi.

Toker ayrıca geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ilısu Barajı'na ismi verilen Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Melen Barajı inşası sürecinin neredeyse tamamında genel müdür ve bakan olarak görev yaptığını aktardı.