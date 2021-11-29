Sözcü yazarı Toker'den yazılarına erişim engeli getirilmesine tepki: Hiçbirinde kamu kaynaklarının nasıl harcandığını halk adına sorgulamanın ötesinde bir hedef yoktur

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım için yapılması planlanan ve davet usulü ihaleyle Eze İnşaat'a verilen Kocaeli Tramvay Hattı'na ilişkin yayımladığı köşe yazısına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Toker, yalnızca kendi yazısına değil, haberi alıntılayan diğer sitelerin linklerine de erişim engeli getirildiğini belirtti.

Toker 118 habere erişim yasağı geldiğini aktararak "Kararın bir ilginç yönü şu ki, erişim engellemeye konu haber linkleri sadece Kocaeli Tramvay Hattı haberleriyle ilgili değil. Aralarında yine bu köşede dosya olarak gündeme taşıdığım Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistiyle ilgili yazımın alıntılandığı T24 sitesinin linki, Met-Gün şirketinin İBB hesaplarına haciz koydurduğuyla ilgili haberler de var. Bu arada Metin Güneş'in, Met-Gün şirketinin yanı sıra, Kocaeli Tramvay Hattı projesinin ikinci kez üstlenen Eze İnşaat'ın da sahibi olduğunu not düşelim" diye yazdı.

Toker, herkesi söz konusu yazılarını bir daha okumaya davet ederek yazısında "O yazıların hiç birinde, kamu kaynaklarının nasıl harcandığını halk adına sorgulamanın ötesinde bir hedef ve motivasyon yoktur." dedi.