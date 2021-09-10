Sözcü yazarı Toker’den Ulaştırma Bakanı’na: U’yı bırakın da ikinci pisti anlatın

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, İstanbul’da metro simgesi’nin “U” harfi yapılması kararıyla gündeme gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na Sabiha Gökçen’de ikinci pist için düzenlenen ihaleyi sordu.

Toker yazısında, “Makyol'un 2016'da aldığı pistin ikinci etabı, hesapta 2017'de bitecekti. Her yıl, bir sonraki yıl diye anons edilerek toplum oyalandı. Çünkü tüneller, inşaat sırasında hasar görmüştü. İşte “karartma” da buralarda başladı. Hasarın sorumluluğu KMC'de olmasına ve bu hasarı gidermesi gerekmesine karşın “güçlendirme” diye yeni ihale yapıldı. Niye? Çünkü taze kamu kaynağına ihtiyaç vardı. Bizlerin vergileri ne güne duruyor.İşin bir ilginç yanı da ne biliyor musunuz? 850 milyon TL'lik bu son ihaleyi Met-Gün ile birlikte alan İspa İnşaat da Kalyon Grubu'na bayağı yakınmış. Ticaret Sicili kayıtlarında İspa İnşaat şirketi yetkilisi olarak görünen isimler Selcen Zeliha Özkök Arda, Kenan Avis, halihazırda aynı zamanda Kalyon İnşaat'da üst düzey yöneticiler." ifadesini kullandı.

Toker şunları kaydetti:

"Ağustosta yapılan bu son ihalenin ardından sözleşmenin de imzalandığı bilgisi geldi. Son günlerde metro simgesi için U harfi tartışması sürerken (ki, Kalyon İnşaat tartışmanın dayanağı Gayrettepe-Havalimanı metro yapımına da ihalesinden sonra katıldı) Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, belki bu ikinci pistin kamuya maliyeti konusunda da topluma bir açıklama yapmak ister."