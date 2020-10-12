Sözcü yazarı Toker: Anadolu Ajansı'na bütçeden geçen yıl 273.7 milyon TL aktarılmış

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Anadolu Ajansı'na geçen yıl bütçeden 273.7 milyon TL aktarıldığını yazdı.

Toker, "Anadolu Ajansı (AA) İletişim Başkanlığı'na bağlı. Başkanlık, her yıl AA ile en çok 5 yıllık sözleşme yapmaya yetkili. Sayıştay'ın son raporuna göre İletişim Başkanlığı'na 2019 yılı bütçesinden 418.9 milyon TL ödenek ayrılmış. Bu ödeneğin 377.8 milyon TL'si harcanmış. Harcamalarda en yüksek pay 'mal ve hizmet alım giderleri'nde." bilgisini paylaştı.

Toker, "Sayıştay'ın rapordaki değerlendirmesi şöyle: 'Ana kalemler arasında mal ve hizmet alım giderleri olarak 308.849.968 TL dikkati çekmektedir. Bu miktarın büyük bir kısmı Anadolu Ajansı'ndan yapılan hizmet alımından meydana gelmektedir. Başkanlık ile Anadolu Ajansı arasında 16/07/2019 tarihinde bir sözleşme yapılmış olup Başkanlığın 2019 yılında Anadolu Ajansı T.A.Ş.'ye yapılan parasal aktarımın tutarı 273.742.000 TL olarak gerçekleşmiştir.' Sözün özü, AA'ya bütçeden geçen yıl 273.7 milyon TL aktarılmış. Aynı AA, 2019 yerel seçimlerindeki veri kesintilerini, ama daha önemlisi (YSK'nın 'biz değiliz' dediği) sandık başındaki kaynaklarını hâlâ şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamış değil." ifadesini kullandı.

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