Sözcü yazarı Soner Yalçın: Sınırlardan ülkeye kolay geçişlerin sebebi, ucuz emek gücü; bu bir iktidar politikası…

Sözcü yazarı Soner Yalçın, kendisine yöneltilen, “Bugün sosyal medyada video gördüm; yüze yakın göçmen elini koluna sallayarak doğu sınırından Türkiye'ye giriyor. Avrupa mültecilere kapısını sıkıca kapatırken Türkiye neden ardına kadar açıyor?” sorusu üzerine kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

“İktidar aralıklarla şu sözü sarf ediyor: Avrupa'nın Çin'i olacağız! Bu cümlenin açılımı şu aslında: ucuz emek gücüne dayalı üretim yapacağız!” diyen Yalçın, "gerek ekonomik kriz gerek daha fazla kâr beklentisiyle işverenin göçmen iş gücüne yöneldiğini ve Türk iş gücünü pahalı bulduğunu" ifade etti. Yalçın, “Sanırım sorunun yanıtını bulduk; sınırlardan ülkeye kolay geçişlerin sebebi, ucuz emek gücü! Bu bir iktidar politikası…” diye yazdı.

“İktidarın asgari ücreti bu derece düşük tutması gibi ücret-maaş kararlarının nedeni de bu vahşi ekonomik program” diyen Yalçın, devamında şunları kaydetti:

“Avrupa da bunu onaylıyor; ucuz emek gücü göçmenleri Türkiye'de tutarak (Volkswagen gibi) bazı yatırımları ülkemize getirmek istiyor. Üstü örtülü ‘sen bana göçmen yollama, ben sana yatırım yapayım; hem sen kazan, hem ben’ anlaşması yapılıyor!

Sınırların bu kadar geçirgen olmasının, ülkeyi yüz binlerce göçmene açmanın başka açıklaması yok…

İnsanı sömürmekte sınır tanımayan vahşi kapitalizmin bu yüzünü hiç konuşturmuyorlar.”

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