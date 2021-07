Sözcü yazarı: Son 19 yılda İhale Kanunu'nun 159 defa değişmesi ile “vur- tahsil et- teslim et…” sisteminin güçlenmesi arasında bir doğrudan bağlantı olmalı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in birbiri ardına yayımladığı videolarındaki iddiaları tartışılmaya devam ederken Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında, "Polis izin vermese mafya yeşeremez" diye yazdı. Ardından son 19 yılda Türkiye'de İhale Kanunu'nun 159 defa değişmesine dikkati çekerek, "'Tahsil et- teslim et…' sisteminin güçlenmesi arasında bir doğrudan bağlantı olmalı" diyen Doğru, "İhale Kanunu'nun her değişikliğinde organize suç örgütünün sayısında ve onların üyesi tetikçi sayısında artış olmuş" dedi.

Doğru, “İhale Kanunu ilk çıktığında organize suç örgütleri sayısı neredeyse sıfırlanmış, sindirilmişti. Bugün Türkiye'de organize suç örgütü sayısı 881'e ve bu örgütlerin kullandığı tetikçi sayısı da 13 bin 691'e çıkmış. Bunlar uydurma sayı değil. Resmi rakam...” diye yazdı.

Doğru son olarak, "Jandarmayı da ve son bekçi kadrolarını da koyarsak polis sayısı neredeyse ordudaki askerin sayısına eşitlendi ve buna rağmen organize suç örgütü sayısı da 881'e geldi dayandı. Nasıl oluyor?" diye sordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.