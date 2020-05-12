Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Zülfikarlar, Ramazan kolilerini reklam afişleriyle süsleme ihtiyacı niye duymuş olabilir?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Samimi dayanışma duygularından siyasi-ekonomik güç devşirmeyi marifet sananlara itirazım var. O nedenle de dayanışmanın ahlakını sorgulayıp, geçtiğimiz pazar günü bu köşede 'Covid-19 Destek TIR'ından 200 milyon dolarlık hesap çıktı' diye yazdım. Önüme bir fotoğraf geldi: Üzerlerine 'Türkiye Petrolleri/İskender Zülfikari Vakfı' afişleri giydirilmiş TIR'lar yollara çıkmış. Zülfikarlar, Ramazan kolilerini reklam afişleriyle süsleme ihtiyacı niye duymuş olabilir?" diye sordu.

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Yılmaz, "Bu soru beni, grupla ilgili EPDK'nın 'bayi teminat mektupları', Cumhuriyet Savcılığı'nın 'FETÖ bağlantısı' BDDK'nın 'TL hesaplar' hakkında yürüttüğü soruşturmalara götürüyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zülfikarlar Holding kuruluşlarından Akdeniz Faktoring'in; FETÖ firarisi Mehmet Fatih Baltacı'nın şirketleri Akfel Holding ve Akfa Mühendislik ile ilintili; 6 Ocak 2017 tarihli 13 çekinden dolayı Cumhuriyet Savcılığı Aralık 2016'da soruşturma açıyor. Zülfikarlar Holding, şu yanıtı veriyor:

“Grubumuz, Akfel Şirketler Grubu ile herhangi bir ticari ilişki içerisinde bulunmadı. Grubumuzun müşterisi olan başka firmanın ciroladığı Akfel çeki sebebi ile grubumuz da mağdur konumdadır.”

Muhtemelen itiraz dosyalarındaki iddiaları da bu yöndedir…

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Zülfikarlar'ın bir başka itirazı da, yazımda geçen Türk bankalarından TL kredi çekildiği, Zülfikari'nin Londra'daki banka hesabına 200 milyon dolar yatırdığı iddiasına oluyor.

Bana ulaşan belgelere göre, bu finansal operasyondan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın haberi oluyor ve kamu bankaları Zülfikari'ye açtıkları krediyi geri çağırıyorlar.

O da, 2 özel Türk bankasından çektiği kredilerle kamu bankalarındaki krediyi kapatıyor.

Zülfikarlar bu konuyla ilgili de “Yıllık ciromuz 9.5 milyar TL'dir. Bu finansal yapının içerisinde kullanılan çeşitli krediler mevcuttur. Öz kaynakları ile Türkiye'nin öncü gruplarından biri durumunda olan Zülfikarlar Holding'in, kamu bankalarına herhangi bir nakdi kredi borcu yoktur…”

Ben de zaten kamu bankalarına kredi borcunu kapattı iddiasına yer vermişim…

Yalnız adı bende saklı kamu bankasının, Zülfikarlar'dan krediyi neden geri çağırdığını sormayı unutmuşum…

Aynı açıklamada grup; “Özel veya kamu bankaları aracılığıyla yurtdışına para aktarılması söz konusu değildir” ifadesine de yer veriyor.

Bu meselenin iç yüzüne BDDK ulaşır, çok zor değil.

BDDK'nın zorlandığı bir konu var, ama o da Zülfikari Ailesi'ndeki iç kavgaya kadar gider.

İsfendiyar Zülfikari, 2001 yılında babası İskender Zülfikari'yi kaybettiğinde 25 yaşındaydı ve büyük bir mal varlığının üzerine konmuştu.

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